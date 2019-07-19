Вблизи университета в Кабуле произошел текракт

СЕГОДНЯ 17:55 2019-07-19T17:55:12+03:00

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В столице Афганистана Кабуле возле университета прогремел взрыв. По информации министерства здравоохранения страны теракт произошел ранним утром 19 июля. Восемь человек были убиты на месте, еще 33 получили ранения разной степени тяжести. Жертвами стали студенты, ожидающие начала экзамена.

Место ЧП оцеплено правоохранительными органами, пожарные команды работают с загоревшимися поблизости автомобилями. Взрыв был осуществлен террористом-смертником с помощью магнитной бомбы, прикрепленной к автомобилю, сообщает сайт Свободная пресса.

Вчера, 18 июля, террористы осуществили атаку на полицейское управление Кандагара. Из-за подрыва двух автомобильных бомб и перестрелки погибли десять человек и получили ранения 92. Теракт был осуществлен боевиками Талибана (организации запрещенной на территории РФ).

ИСТОЧНИК KP.RU