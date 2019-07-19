Военные Ирана задержали британский танкер из-за нарушения международных правил

СЕГОДНЯ 21:47 2019-07-19T21:51:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Спецподразделение Ирана, корпус стражей исламской революции, заявило о захвате британского нефтяного танкера Stena lmpero. Это произошло в Ормузском проливе, сообщает Press TV в Twitter.

Власти Ирана заявили о том, что судно нарушило международные правила. Судоходная компания уже сообщила о том,что экипаж перестал выходить на связь после того, как нему приблизились неизвестные суда и вертолет. По ее данным, на корабле находится 23 моряка. Их гражданство пока не известно. Пострадавших среди них нет.

Министерство обороны Британии разбирается в ситуации. Об этом сообщил представитель ведомства.

Отношения между странами накалились в последний месяц. 4 июля власти Гибралтара задержании нефтетанкера Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана. Причина: судно нарушило нефтяное эмбарго. Суд продлил задержание корабля до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU