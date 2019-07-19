2019-07-19T21:51:07+03:00
В мире

Военные Ирана задержали британский танкер из-за нарушения международных правил

Министерство обороны Британии проверяет эту информацию
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Власти Ирана заявили о нарушении международных правил.Власти Ирана заявили о нарушении международных правил.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Спецподразделение Ирана, корпус стражей исламской революции, заявило о захвате британского нефтяного танкера Stena lmpero. Это произошло в Ормузском проливе, сообщает Press TV в Twitter.

Власти Ирана заявили о том, что судно нарушило международные правила. Судоходная компания уже сообщила о том,что экипаж перестал выходить на связь после того, как нему приблизились неизвестные суда и вертолет. По ее данным, на корабле находится 23 моряка. Их гражданство пока не известно. Пострадавших среди них нет.

Министерство обороны Британии разбирается в ситуации. Об этом сообщил представитель ведомства.

Отношения между странами накалились в последний месяц. 4 июля власти Гибралтара задержании нефтетанкера Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана. Причина: судно нарушило нефтяное эмбарго. Суд продлил задержание корабля до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США ввели новые санкции против чиновников Венесуэлы
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
У здания Верховной рады задержали человека с гранатой
"Задушить - это очень опасно": Путин рассказал, почему нельзя сильно ограничивать рост цен на топливо
Путин лишил Челябинск саммитов БРИКС и ШОС
В Москве жертва насильников убегала от них в одних носках
Владимир Путин назвал главную проблему Магнитогорска
Российские пряники стали хитом продаж на AliExpress и Taobao
Украинская пиццерия вывесила оскорбляющую русскоязычных клиентов табличку
"Третий лишний": Госзакупки импортной продукции организуют по новым правилам
Вашингтон призвал к исполнению решения ЕСПЧ по делу «Рустави 2»
Премьер Косова подал в отставку из-за вызова в Гаагу
В МИД РФ было передано поручительство омбудсмена Украины в отношении украинских моряков
Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве выросло до 75
Вашингтон заявил о наличии «явных доказательств» того, что США сбили иранский беспилотник
Подросток угнал два самолета в Китае
В Москве приговорили к тюремному заключению фигурантов дела о похищении наркозависимых
Вблизи университета в Кабуле произошел текракт
МИД РФ: Вашингтон пытается наказать Анкару за проявление суверенитета
Врач рассказал о том, как правильно ходить в баню
"Стыд и позор": Захарова откликнулась на новости о продлении ареста Вышинского
Мутко рассказал Путину о ходе ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Владимир Зеленский попрощался с 11 послами
Испытания американской гиперзвуковой ракеты перенесены на конец года