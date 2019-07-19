Гибралтар продлил задержание танкера Grace 1 на 30 дней
Суд Гибралтара постановил продлить на 30 дней до 15 августа задержание танкера Grace 1, который якобы вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза. Соответствующие заявление сделали в генеральной прокуроре Гибралтара.
Генеральный прокурор Гибралтара Майкл Льямас сообщил изданию Gibraltar Chronicle, что приказ о продлении задержания был вынесен на слушании в присутствии председателя Верховного суда.
Накануне, премьер Великобритании Тереза Мэй на встрече с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо поддержала позицию Гибралтара, подчеркнув, важность соблюдения санкций Евросоюза против Сирии.
Напомним, 4 июля, власти Гибралтара заявили о задержании нефтетанкера Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана, объяснив свои действия тем, что судно нарушило нефтяное эмбарго. Позже Суд Гибралтара продлил задержание танкера до 19 июля, и взял под арест капитана и старшего помощника Grace 1. Тегеран назвал подобные действия актом пиратства со стороны Великобритании.Британского посла в Иране был вызван в министерство иностранных дел Исламской Республики, где ему выразили решительный протест
ИСТОЧНИК KP.RU