Гибралтар продлил задержание танкера Grace 1 на 30 дней

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-19T14:15:48+03:00

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Суд Гибралтара постановил продлить на 30 дней до 15 августа задержание танкера Grace 1, который якобы вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза. Соответствующие заявление сделали в генеральной прокуроре Гибралтара.

Генеральный прокурор Гибралтара Майкл Льямас сообщил изданию Gibraltar Chronicle, что приказ о продлении задержания был вынесен на слушании в присутствии председателя Верховного суда.

Накануне, премьер Великобритании Тереза Мэй на встрече с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо поддержала позицию Гибралтара, подчеркнув, важность соблюдения санкций Евросоюза против Сирии.

Напомним, 4 июля, власти Гибралтара заявили о задержании нефтетанкера Grace 1, который вез сырую нефть из Ирана, объяснив свои действия тем, что судно нарушило нефтяное эмбарго. Позже Суд Гибралтара продлил задержание танкера до 19 июля, и взял под арест капитана и старшего помощника Grace 1. Тегеран назвал подобные действия актом пиратства со стороны Великобритании.Британского посла в Иране был вызван в министерство иностранных дел Исламской Республики, где ему выразили решительный протест

ИСТОЧНИК KP.RU