2019-07-20T04:11:47+03:00
Телевизор

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Создатели за две минуты показали главных героев, их магические способности и монстров, с которыми им предстоит сражаться [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Актер Генри Кавилл в роли Геральта в сериале "Ведьмак"Актер Генри Кавилл в роли Геральта в сериале "Ведьмак"
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Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый тизер сериала "Ведьмак". В двухминутном ролике, который размещен на официальном YouTube-канале сервиса, создатели показали основных героев первого сезона шоу.

Трейлер сериала Ведьмак .The Witcher Official Teaser Netflix

Слоган к тизеру гласит "Худшие монстры — те, которых мы создаем". И чудовищ зрителям тоже показали, правда мельком. Также из ролика можно узнать о магических способностях некоторых персонажей.

Премьера первого сезона "Ведьмака" должна состояться до конца 2019 года. Ранее Netflix показал первые кадры "Ведьмака".

"Ведьмак" — экранизация цикла фэнтези-романов Анджея Сапковского. Главный герой - ведьмак Геральт из Ривии, охотник на монстров. Он постоянно оказывается в центре важных событий и пытается выжить в мире, где люди оказываются более злыми, чем чудовища.

Геральта играет британский актер Генри Кэвилл, известный по роли Супермена в "Человеке из стали", "Лиге справедливости", а также по фильмам "Миссия невыполнима: Последствия", "Агенты А.Н.К.Л.".

Кавилл признавался, что является фанатом и книг Сапковского, и компьютерных игр по ним. Это был тот редкий случай, когда голливудская звезда сама выпрашивала роль в сериале. Генри приложил максимальные усилия, обошел 207 претендентов и получил контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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