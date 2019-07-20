Великобритания грозит Ирану последствиями за арест танкера

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-20T07:24:30+03:00

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Серьезные последствия будут грозить Ирану, если власти страны не отпустят задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Наш ответ будет взвешенным, но решительным. Мы хотим совершенно ясно дать понять, что если данная ситуация не разрешится в ближайшее время, то это обернется серьезными последствиями", - цитирует слова Ханта телеканал Sky News.

Министр уточнил, что Лондон "не рассматривает военные варианты" решения проблемы и стремится действовать дипломатическими средствами.

Ранее стало известно, что второй танкер - Mesdar, о задержании которого сообщалось, вскоре получил разрешение от КСИР следовать дальше. Об этом сообщила компания-владелец Norbulk Shipping. В кораблем восстановлена связь. Экипаж не пострадал.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Хант заявил, что иранские власти в Ормузском проливе задержали два танкера. Второе судно - MV Mesdar, шло под флагом Либерии.

ИСТОЧНИК KP.RU