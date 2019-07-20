2019-07-20T07:24:30+03:00
В мире

Великобритания грозит Ирану последствиями за арест танкера

Глава МИД заверил, что Лондон не рассматривает военные варианты решения проблемы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Танкер Mesdar судоходной компании Norbulk Shipping. Фото: сайт МarineТrafficТанкер Mesdar судоходной компании Norbulk Shipping. Фото: сайт МarineТraffic
Изменить размер текста:

Серьезные последствия будут грозить Ирану, если власти страны не отпустят задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Наш ответ будет взвешенным, но решительным. Мы хотим совершенно ясно дать понять, что если данная ситуация не разрешится в ближайшее время, то это обернется серьезными последствиями", - цитирует слова Ханта телеканал Sky News.

Министр уточнил, что Лондон "не рассматривает военные варианты" решения проблемы и стремится действовать дипломатическими средствами.

Ранее стало известно, что второй танкер - Mesdar, о задержании которого сообщалось, вскоре получил разрешение от КСИР следовать дальше. Об этом сообщила компания-владелец Norbulk Shipping. В кораблем восстановлена связь. Экипаж не пострадал.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Хант заявил, что иранские власти в Ормузском проливе задержали два танкера. Второе судно - MV Mesdar, шло под флагом Либерии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разведчики минобороны США считают, что Россия и Китай "представляют собой угрозу" для страны
Сильный ветер и дожди: В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные доходы
Украинский министр инфраструктуры назвал указ Зеленского "цирком"
10 человек погибли при взрыве на заводе в Китае
Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду
Саудовская Аравия разрешила США разместить дополнительный контингент военных
Советник Зеленского объяснил, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс или Крым
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
США отказались участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне "BBB-"
ГИБДД назвала главную причину гибели людей на дорогах в России
Дана Борисова ответила на критику украинских националистов за ее приезд в Киев
Глава МИД Великобритании подтвердил задержание Ираном второго танкера
Эд Ширан на бис в Москве вышел в футболке сборной РФ по футболу
Россиянам на задержанном британском танкере ничего не угрожает, считают в профсоюзе
Путин не считает, что британские спецслужбы причастны к отравлению Скрипаля
Неизвестный ограбил Казанский собор на Красной площади
На задержанном Ираном британском танкере находятся россияне
Путин заявил, что ситуация на Украине не изменилась после президентских выборов
США ввели новые санкции против чиновников Венесуэлы
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
У здания Верховной рады задержали человека с гранатой
Военные Ирана задержали британский танкер из-за нарушения международных правил
"Задушить - это очень опасно": Путин рассказал, почему нельзя сильно ограничивать рост цен на топливо
Путин лишил Челябинск саммитов БРИКС и ШОС