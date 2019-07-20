2019-07-20T01:30:17+03:00
В мире

Глава МИД Великобритании подтвердил задержание Ираном второго танкера

На судне MV Mesdar находятся 25 членов экипажа
Юлия ДИВЕЕВА
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Танкер MV Mesdar. Фото: сайт МarineТrafficТанкер MV Mesdar. Фото: сайт МarineТraffic
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Иранские силы безопасности 19 июля задержали в Ормузском проливе два танкера. Второе судно - MV Mesdar, шло под флагом Либерии. Об этом сообщил Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Он подтвердил, что оба корабля принадлежат британским компаниям, и назвал их захват неприемлемым. Глава МИД уточнил, что среди членов экипажа судов "представители ряда стран", но британских подданных нет, передает "Би-би-си".

Владелец танкера MV Mesdar - компания Norbulk Shipping, базирующаяся в Глазго, сообщила, что связь с судном после задержания иранскими властями была восстановлена. Экипаж не пострадал.

По словам Ханта, на борту "Месдара" находилось 25 человек, когда его окружили 10 быстроходных катеров иранских спецслужб.

Правительство Великобритании проведет экстренное заседание в связи с инцидентом. По словам главы британского МИДа, на нем будет обсуждаться вопрос, как власти страны могут "обеспечить быстрое освобождение двух судов".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что бойцы спецподразделения Ирана "Корпус стражей исламской революции" задержали британский нефтяной танкер Stena lmpero в Ормузском проливе. Власти Ирана обвинили судно в нарушении международных правил. На корабле 23 члена экипажа, в том числе трое россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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