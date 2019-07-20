2019-07-20T08:19:25+03:00
Политика

На Украине не оценили поведение Зеленского, толкнувшего министра обороны

Часть украинцев возмутило, как президент повел себя по отношению к министру обороны [видео]
Роман ИГНАТЬЕВ@onlinekpnn
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На Украине не оценили поведение ЗеленскогоНа Украине не оценили поведение ЗеленскогоФото: REUTERS
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В Минувшую пятницу, 18 июля президент Украины Владимир Зеленский осматривал эксперименталные модули для размещения военнослужащих. Во время официального мероприятия он слушал доклад начальника Генерального штаба Руслана Хомчака. В это время к ним подходил министр обороны Украины Степан Полторак и Зеленский, резко повернувшись к нему, оттолкнул. Военный попятился назад и изменился в лице. В администрации президента заверяют, что Зеленский не толкал Полторака, а лишь попросил отойти.

Однако пользователей социальных сетей не переубедить. Люди разделились на два лагеря: одни считают, что президент не должен был так себя вести и осудили его поведение. Другие напротив похвалили, дополнив, что нужно было поступить еще жестче.

- Уважаемые люди. Лицо Украины, а ведут себя…Позор, - написала Нина Мяловська.

- Правильно. Чтобы понимали, кто хозяин теперь на нашей Украине. Сколько молодые солдаты погибли из-за этих…- выражает поддержку Зеленскому Бобойор Тошбеков.

Зеленский оттолкнул главу Минобороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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