2019-07-20T11:49:09+03:00
Общество

В Японии объявили максимальный уровне угрозы из-за дождей

Больше 35 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Японии объявили максимальный уровне угрозы из-за дождейВ Японии объявили максимальный уровне угрозы из-за дождейФото: REUTERS
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В Японии в субботу, 20 июля объявили максимальный уровень угрозы из-за погодных условий. В стране ожидаются ливневые дожди. Правда не на всей территории.

Метеорологи страны сообщают, что в первую очередь предупреждения касаются префектуры Нагасаки. Рекомендации эвакуироваться получили уже больше 35 тысяч человек. Местных жителей попросили не ждать обязательной эвакуации и самостоятельно перемещаться в специальные центры, позаботиться самим о своей безопасности.

Эксперты прогнозируют, что сильные ливневые дожди могут привести к серьезным оползням. Также есть угроза разлива рек в регионе.

Напомним, что для Японии это не первые ливневые дожди в июле. В начале месяца на страну обрушилась непогода. Власти тогда эвакуировали три города из-за угрозы их подтопления. Свои дома покинули около 700 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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