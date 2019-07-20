В Японии объявили максимальный уровне угрозы из-за дождей
В Японии в субботу, 20 июля объявили максимальный уровень угрозы из-за погодных условий. В стране ожидаются ливневые дожди. Правда не на всей территории.
Метеорологи страны сообщают, что в первую очередь предупреждения касаются префектуры Нагасаки. Рекомендации эвакуироваться получили уже больше 35 тысяч человек. Местных жителей попросили не ждать обязательной эвакуации и самостоятельно перемещаться в специальные центры, позаботиться самим о своей безопасности.
Эксперты прогнозируют, что сильные ливневые дожди могут привести к серьезным оползням. Также есть угроза разлива рек в регионе.
Напомним, что для Японии это не первые ливневые дожди в июле. В начале месяца на страну обрушилась непогода. Власти тогда эвакуировали три города из-за угрозы их подтопления. Свои дома покинули около 700 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU