Помпео: США "разочарованы" тем, что Анкара купила С-400

СЕГОДНЯ 22:41 2019-07-20T22:41:17+03:00

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Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выразил разочарование в связи с решением Анкары купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом дипломат сообщил своего турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в ходе телефонного разговора, который состоялся в субботу, 20 июля.

"Госсекретарь выразил разочарование Соединённых Штатов по поводу приобретения Турцией российской зенитной ракетной системы С-400", — говорится на сайте Госдепартамента.

В ходе беседы Помпео заявил также о приверженности Вашингтона решению вопросов безопасности на границе Турции и Сирии и выразил соболезнования в связи с гибелью дипломата в результате вооруженного нападения в Эрбиле.

Сайт kp.ru писал, что неизвестные открыли огонь по заместителю генконсула республики в Ираке и его сопровождающим, когда они находились в одном из ресторанов города.

ИСТОЧНИК KP.RU