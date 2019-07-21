2019-07-21T01:20:20+03:00
Наука

NASA проведет испытательный полет ракеты вокруг Луны

Ракета SLS прокатит вокруг спутника Земли корабль Orion
Юлия ДИВЕЕВА
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В рамках программы Artemis NASA запустит вокруг Луны ракету SLS с кораблем OrionВ рамках программы Artemis NASA запустит вокруг Луны ракету SLS с кораблем OrionФото: REUTERS
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В рамках программы Artemis NASA готовит испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с новым кораблем Orion вокруг Луны. Об этом говорится в заявлении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США, распространенном 20 июля.

"Artemis 1 запустит вокруг Луны корабль NASA Orion и ракету SLS, чтобы провести испытания системы", - пояснили в американском космическом агентстве.

При этом в документе не уточняются сроки проведения испытательного полета, передает ТАСС.

Ранее в субботу вице-президент США Майкл Пенс заявил, что новый пилотируемый корабль Orion, который будет задействован в программе Artemis, "завершен и готов начать подготовку к первому историческому полету".

Как писал сайт kp.ru, глава NASA Джеймс Брайденстайн на этой неделе заявил, что в американской программе возвращения человека на Луну должны участвовать все государства - члены проекта создания и эксплуатации Международной космической станции (МКС), включая Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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