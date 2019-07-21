СЕГОДНЯ 07:42 2019-07-21T07:42:14+03:00

В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали больше 100 тысяч человек Фото: REUTERS

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На юго- запад Японии, как и предупреждали местные метеорологи, обрушились сильные ливневые дожди. Непогода бушует на острове Хонсю и Фукуока. На другом острове – Кюсю, и вовсе власти объявили четвертый уровень опасности из пяти существующих.

Бушующая непогода привела к эвакуации больше 110 тысяч местных жителей. Сильные ливневые дожди повышают риск оползней и разливов рек. Стихия может привести к жертвам и летальному исходу. В аэропортах отменили как минимум 14 рейсов.

Непогоду в Японию принес тайфун «Данас». В городе Гото только за час выпало больше 110 миллиметров осадков. За день до этого – 360 миллиметров. К слову, тайфун доберется и до российского Дальнего Востока. Сильнее всего он будет ощущаться в приморском городе в Уссурийске.

ИСТОЧНИК KP.RU