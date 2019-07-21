Роскомнадзор заблокировал за полгода 30 тысяч сайтов нелегальных казино

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-21T11:49:50+03:00

C начала 2019 года Роскомнадзор заблокировал более 30 тысяч сайтов, где можно было испытать удачу Фото: EAST NEWS

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С начала года Роскомнадзор заблокировал более 30 тысяч сайтов и сообществ, которые рекламировали нелегальные онлайн-казино либо размещали нелицензированные слоты (игровые автоматы).

Пользователей привлекали простотой регистрации и обещанием больших выигрышей. За счет этого клиенты с легкостью соглашались испытать судьбу.

В Роскомнадзоре отмечают, что число сайтов, которые занимаются незаконной букмекерской деятельностью постоянно растет. Тенденция отмечается в последние три года. Если в 2017 году была прекращена работа 39 тысяч сайтов, то в прошлом году это число составило 47 тысяч единиц. За прошлый год доля клиентов таких букмекерских контор составила 43% от общего числа игроков. Многие пытаются поймать удачу именно в нелегальных казино.

Эксперты предполагают, что объемы игрового рынка могут доходить до 1,15 трлн рублей, а нелегальная сторона оценивается в 400–440 млрд рублей.

Основная причина по которой выбирают нелегальные казино – это простота регистрации. Ведь для легальной игры нужно лично прийти в пункт приема ставок. А игровые зоны существуют только в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области, сообщает газета «Известия».

Ранее министерство финансов РФ предложило законодательно запретить переводы денежных средств россиян на счета организаторов нелегальных лотерей и онлайн-казино.

ИСТОЧНИК KP.RU