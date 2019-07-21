2019-07-21T12:11:08+03:00
Общество

Родителей будут учить развивать детей в специальных центрах

В Минпросвещения задумались о создании пунктов помощи мамам и папам
Елена АКИМОВА
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Родителей научат как правильно развивать детейРодителей научат как правильно развивать детейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Минпросвещении задумались о создании специальных центров, где мам и пап будут учить воспитывать и развивать детей. Уже в этом году ведомство рассчитывает открыть ряд пунктов, где будут работать психологии, педагоги и другие специалисты, которые дадут советы в вопросах развития ребенка, помогут выбрать правильную методику и справиться с возникающими трудностями.

Планируется, что такие центры появятся в 54 регионах России, в некоторых городах будут открыты сразу несколько пунктов. Общее число центров составит к концу 2019 года 95 штук.

Помимо центров будет создан специальный портал для родителей в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование», рассказали в Минпросвещении.

Уже к 2024 году услугами таких центров будут пользоваться 20 миллионов человек, пишет газета «Известия».

Ранее Минпросвещения разработало корпоративные правила поведения в интернете для учителей. После ряда скандалов, когда в Екатеринбурге учительницу английского языка уволили за мат в посте чуть ли не десятилетней давности, а до этого вынудили уйти из школы барнаульскую учительницу русского языка, ведомство решило напомнить педагогам, как себя вести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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