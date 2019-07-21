В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-21T13:19:53+03:00

Больше всего проблем с отправкой в Домодедово Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Больше всего проблем с отправкой в Домодедово

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В столичных аэропортах к полудню 21 июля задержали или отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Больше всего проблем с отправкой возникло в аэропорту Домодедово. Там были задержаны 11 рейсов, еще три имеют статус «отменен». По каким-то причинам пришлось отложить рейсы в Сингапур, Сабетту и Шанхай.

Во Внуково были задержаны восемь рейсов и один отменен. Пассажиры борта до Анталии, который выполняла авиакомпания Аzur Air, ждут, когда их позовут на посадку.

В Шереметьево задерживаются три рейса, сведений об отмене пока нет.

В субботу, 20 июля были отменены или задержаны в общей сложности 46 рейсов, сообщает телеканал «360».

Ранее в Госдуме обсуждали вопрос возвращения курилок в аэропорты. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Вопрос вызвал громкие дискуссии, несмотря на перепалки решение было принято положительное. «За» проголосовали 327 депутатов, «против» - 74.

ИСТОЧНИК KP.RU