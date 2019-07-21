В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов
В столичных аэропортах к полудню 21 июля задержали или отменили 26 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Больше всего проблем с отправкой возникло в аэропорту Домодедово. Там были задержаны 11 рейсов, еще три имеют статус «отменен». По каким-то причинам пришлось отложить рейсы в Сингапур, Сабетту и Шанхай.
Во Внуково были задержаны восемь рейсов и один отменен. Пассажиры борта до Анталии, который выполняла авиакомпания Аzur Air, ждут, когда их позовут на посадку.
В Шереметьево задерживаются три рейса, сведений об отмене пока нет.
В субботу, 20 июля были отменены или задержаны в общей сложности 46 рейсов, сообщает телеканал «360».
Ранее в Госдуме обсуждали вопрос возвращения курилок в аэропорты. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Вопрос вызвал громкие дискуссии, несмотря на перепалки решение было принято положительное. «За» проголосовали 327 депутатов, «против» - 74.
ИСТОЧНИК KP.RU