Инициатива возвращения курилок в аэропорты схлестнула думцев в зале заседаний
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, возвращающий возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Соответствующая инициатива была внесена в парламент депутатом Сергеем Боярским ("Единая Россия") еще в ноябре 2017 года.
Как ранее писал сайт kp.ru, по словам законотворца, данный вопрос стоит давно решить. Ведь если в аэропортах появятся курительные комнаты, это поможет защитить от дыма тех, кто не страдает пагубной привычкой.
Однако в ходе пленарного заседания во вторник, 16 июля, категорически против такой идеи выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Нам предлагают идти на поводу у табачной мафии", - прогремел он с думской трибуны. На баттл с Жириновским вышел вице-спикер Сергей Неверов, напомнив Владимиру Вольфовичу его табачное прошлое.
Несмотря на перепалки решение было принято положительное. «За» проголосовали 327 депутатов, «против» - 74.
Кстати, следует также напомнить, что против законопроекта выступает Минздрав России. В ведомстве это объясняют тем, что возвращение курительных комнат в аэропорты наоборот подвергнет воздействию табачного дыма некурящих людей.
ЛД
ИСТОЧНИК KP.RU