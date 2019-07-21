Эксперты спрогнозировали результаты досрочных выборов на Украине
21 июля на Украине проходят досрочные выборы в парламент. За победу борются 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Участки работают с 8 утра о 20:00 вечера, представителей РФ не допустили в качестве наблюдателей.
Политолог Максим Жаров уверен, что досрочные выборы в Верховную Раду не станут первыми и последними досрочными выборами в период президентства Владимира Зеленского.
Скорее всего, партия Зеленского не получит абсолютное большинство и новому президенту придется договариваться с мейнстримными партиями Украины. Не исключено, что будет оспаривание итогов, которые получит оппозиция.
- В целом можно сказать, что выборы на Украине проходят с массой нарушений, поэтому легитимность новой Рады будет сомнительна, — заявил ФАН Максим Жаров.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что без казусов не обошлось. Посольство Украины в Индии уже отчиталось, что сумело испортить все избирательные бюллетени, пропечатав их печатью, которую штамповали листы для голосования на президентских выборах. Но героическими усилиями участок в посольстве в субботу получил новый комплект бюллетеней, и теперь выборы для украинских граждан в этой страны все-таки должны состояться.
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ИСТОЧНИК KP.RU