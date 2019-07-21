СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-21T11:18:44+03:00

Выборы в Верховную Раду Украины 2019: полиция получила больше 200 сообщений о нарушениях Фото: REUTERS

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В Верховную Раду Украины сегодня, 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и больше 3,2 тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах. Открылись избирательные участники в 8:00 по местному времени. Предварительные итоги планируют подвести в 20:00.

Однако не все избирательнее участки Украины начали свою работу. В полицию поступают жалобы о нарушениях.

- По состоянию на 10.00 остаются неоткрытыми две участковые избирательные комиссии в Черниговской области, - сообщает МВД.

Всего в правоохранительные органы поступило уже 218 заявлений и сообщений, которые связаны с нарушениями.

Напомним, что выборы в Верховную Раду Украины 2019 года должны были состоятся 27 октября. Президент страны Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи объявил о роспуске парламента восьмого созыва. На следующий день, 21 мая, он издал указ о назначении досрочных выборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721393" frameborder="0"></iframe> Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU