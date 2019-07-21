2019-07-21T11:18:44+03:00
Политика

Выборы в Верховную Раду Украины 2019: полиция получила больше 200 сообщений о нарушениях

Не открылись два избирательных участка [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: полиция получила больше 200 сообщений о нарушенияхВыборы в Верховную Раду Украины 2019: полиция получила больше 200 сообщений о нарушенияхФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Верховную Раду Украины сегодня, 21 июля проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 24 партии и больше 3,2 тысяч кандидатов в одномандатных избирательных округах. Открылись избирательные участники в 8:00 по местному времени. Предварительные итоги планируют подвести в 20:00.

Однако не все избирательнее участки Украины начали свою работу. В полицию поступают жалобы о нарушениях.

- По состоянию на 10.00 остаются неоткрытыми две участковые избирательные комиссии в Черниговской области, - сообщает МВД.

Всего в правоохранительные органы поступило уже 218 заявлений и сообщений, которые связаны с нарушениями.

Напомним, что выборы в Верховную Раду Украины 2019 года должны были состоятся 27 октября. Президент страны Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи объявил о роспуске парламента восьмого созыва. На следующий день, 21 мая, он издал указ о назначении досрочных выборов.

Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В субботу на московские фестивали пришли более 270 тысяч человек
НАТО осудило Иран за задержание двух танкеров
Из психиатрической больницы в Московской области эвакуировали больше 70 человек
Во Франции в стычке с «желтыми жилетами» пострадали трое полицейских
Лондон готов ввести санкции против Ирана из-за задержки их судна
Открытие избирательных участков на выборах в Верховную Раду Украины 2019: стартовали досрочные парламентские выборы
В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали больше 100 тысяч человек
В России набирает популярность новый вид туризма
Британия подозревает Россию в причастности к задержанию танкера Ираном
Рябков в Каракасе встретился с Мадуро
При стрельбе на севере Москвы ранения получили два человека
Правительство рекомендовало британским судам обходить Ормузский пролив
Зеленский показал в видеоролике ужасное состояние крейсера "Украина"
Врачи ввели боксера Дадашева в искусственную кому
Власти США объяснили суть информационных атак на примере споров о пицце
Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к МКС
НАТО призывает Иран освободить британский танкер
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу о Бэтмене
В Сети появилось фото из барака Кокорина и Мамаева в колонии
NASA проведет испытательный полет ракеты вокруг Луны