Выборы в Верховную Раду Украины 2019: ЦИК рассказала о явке

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-21T14:08:25+03:00

Активнее всего голосуют в Донецкой, Одесской, Волынской и Львовской областях

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Центральная избирательная комиссия отчиталась о ходе голосования на выборах в Верховную Раду Украины 2019 года. По данным ЦИК, по состоянию на 12:00 по местному времени явка составляет 13,61%.

Данные собрали с пяти избирательных участков. Всего их 199. Активнее всего свои голоса отдают в четырех областях. Речь идет о Донецкой, Одесской, Волынской и Львовской областях. Данные последних опросов показывают, что шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Предварительные итоги подведут в 20:00 после закрытия всех участков.

Напомним, что свои голоса уже отдали президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская. Глава государства не стал говорить, за кого проголосовал.

Ранее сообщалось, что полицейские получили около 200 сообщений и заявлений о нарушениях. Вовремя не открылись два избирательных участка.

ИСТОЧНИК KP.RU