2019-07-21T14:08:25+03:00
Политика

Выборы в Верховную Раду Украины 2019: ЦИК рассказала о явке

Активнее всего голосуют в Донецкой, Одесской, Волынской и Львовской областях
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: ЦИК рассказал о явкеВыборы в Верховную Раду Украины 2019: ЦИК рассказал о явкеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Центральная избирательная комиссия отчиталась о ходе голосования на выборах в Верховную Раду Украины 2019 года. По данным ЦИК, по состоянию на 12:00 по местному времени явка составляет 13,61%.

Данные собрали с пяти избирательных участков. Всего их 199. Активнее всего свои голоса отдают в четырех областях. Речь идет о Донецкой, Одесской, Волынской и Львовской областях. Данные последних опросов показывают, что шансы попасть в Раду есть у пяти партий. Предварительные итоги подведут в 20:00 после закрытия всех участков.

Напомним, что свои голоса уже отдали президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская. Глава государства не стал говорить, за кого проголосовал.

Ранее сообщалось, что полицейские получили около 200 сообщений и заявлений о нарушениях. Вовремя не открылись два избирательных участка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты назвали профессии самых дисциплинированных заёмщиков
Порошенко проголосовал на выборах в Верховную Раду Украины 2019
Забыл паспорт: Спикер Верховной Рады не смог с первого раза проголосовать на выборах
Индийский комик умер на сцене, а зрители решили, что это часть шоу
Стыковка «Союза МС-13» с МКС попала на видео
Самолет рейса Москва-Прага экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара на борту
В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов
Зеленский проголосовал на Выборах в Верховную Рады Украины
«Мстители: Финал» могут побить сборы «Аватара»
Асад и Путин обменялись поздравлениями с 75-летем дипломатических отношений
Ученые усмотрели опасность в длительных летних каникулах
Родителей будут учить развивать детей в специальных центрах
Из-за концерта культовой группы Metallica в Москве сократят интервал движения МЦК
Роскомнадзор заблокировал за полгода 30 тысяч сайтов нелегальных казино
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: полиция получила больше 200 сообщений о нарушениях