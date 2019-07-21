Опубликована запись переговоров иранских военных с танкером Stena Impero
В сети появилось запись переговоров Корпуса стражей Исламской революции с экипажем задержанного британского танкера Stena Impero. Ее опубликовала компания Dryad Global, которая занимается вопросами безопасности морских перевозок.
"Если вы будете повиноваться, вы будете в безопасности, измените свой курс. В соответствии с международным правом ваш проход не должен быть нарушен или затруднен", - требовал представитель Корпуса стражей Исламской революции.
Британский фрегат HMS Montrose, находившийся поблизости, требовал не изменять курс. Военные сообщили, что судно следует транзитом по международным водам.
На борту задержанного в Ормузском проливе танкера находилось 23 моряка. Часть из них - россияне. Это электромеханик Альгис Зарецкий и два вторых механика — Андрей Русаков и Юрий Усенко. Известно, что при задержании никто из членов экипажа не пострадал.
Запись переговоров иранцев с британским танкером Stena Impero.
ИСТОЧНИК KP.RU