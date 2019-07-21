Опубликована запись переговоров иранских военных с танкером Stena Impero

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-21T17:27:55+03:00

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В сети появилось запись переговоров Корпуса стражей Исламской революции с экипажем задержанного британского танкера Stena Impero. Ее опубликовала компания Dryad Global, которая занимается вопросами безопасности морских перевозок.

"Если вы будете повиноваться, вы будете в безопасности, измените свой курс. В соответствии с международным правом ваш проход не должен быть нарушен или затруднен", - требовал представитель Корпуса стражей Исламской революции.

Британский фрегат HMS Montrose, находившийся поблизости, требовал не изменять курс. Военные сообщили, что судно следует транзитом по международным водам.

На борту задержанного в Ормузском проливе танкера находилось 23 моряка. Часть из них - россияне. Это электромеханик Альгис Зарецкий и два вторых механика — Андрей Русаков и Юрий Усенко. Известно, что при задержании никто из членов экипажа не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721488" frameborder="0"></iframe> Запись переговоров иранцев с британским танкером Stena Impero.

ИСТОЧНИК KP.RU