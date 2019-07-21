2019-07-21T19:59:19+03:00
В мире

Счастливчик из Канады выиграл 7 млн долларов в лотерею

Его имя еще не известно, но живет он в Онтарио
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Имя счастливчика пока не известно.Имя счастливчика пока не известно.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Популярная в Канаде национальная лотерея "6 из 49" разыграла джекпот в 9,1 миллионов местных долларов. В пересчете на американскую валюту это 7 миллионов долларов.

"Выпавшие номера - 4, 21, 30, 41, 44 и 46. Бонус-число - 5", - сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Имя счастливчика еще не известно. Но организаторы знают точно, что билет был куплен одним из жителей провинции Онтарио. Еще один житель этого местечка получит "утешительный приз" в размере 770 тысяч долларов.

Сайт kp.ru сообщал о победителе американской лотереи Mega Millions. Тот получил выигрыш в 530 миллионов долларов. Житель Соединенных штатов приобрел счастливый билет в маленьком продуктовом магазине Deli Mart. Это недалеко от города Сан-Диего на юге Калифорнии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему в США можно выиграть 1,5 миллиарда в лотерею, а в России нет

Нигде в мире такую сумму еще не выигрывали [инфографика]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Закон об импичменте президента будет одним из первых, заявил Зеленский
Выборы в Верховную Раду 2019: Экзит-полы отдали победу "Слуге народа" Зеленского
"Узреть Бога" человеку не помогут богатство и власть, считает патриарх Кирилл
Дипломаты рассказали о состоянии российских моряков на танкере Stena Impero
Полиция Гонконга разгоняет протестующих слезоточивым газом
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти президента
"Ужас какой!": Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле ЛНР
Глава ЦИК Украины объяснил низкую явку на выборы в Раду сезоном отпусков
Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до конца премьерского срока
Опубликована запись переговоров иранских военных с танкером Stena Impero
Минобороны Украины опровергает данные о нарушении бессрочного перемирия
В Полтаве осквернили памятник герою Советского Союза Ватутину
Глава ЦИК Украины: "Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано"
Ирина Шейк переживает разрыв с Купером
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Купера и Шейк
Больше 800 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду Украины поступило в полицию
Из Instagram на стены ресторана: русские атакуют заведение отца Гаги
Юлия Тимошенко проголосовала на Выборах в Верховную Раду 2019