Счастливчик из Канады выиграл 7 млн долларов в лотерею

СЕГОДНЯ 19:59 2019-07-21T19:59:19+03:00

Имя счастливчика пока не известно. Фото: REUTERS

Его имя еще не известно, но живет он в Онтарио

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Популярная в Канаде национальная лотерея "6 из 49" разыграла джекпот в 9,1 миллионов местных долларов. В пересчете на американскую валюту это 7 миллионов долларов.

"Выпавшие номера - 4, 21, 30, 41, 44 и 46. Бонус-число - 5", - сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

Имя счастливчика еще не известно. Но организаторы знают точно, что билет был куплен одним из жителей провинции Онтарио. Еще один житель этого местечка получит "утешительный приз" в размере 770 тысяч долларов.

Сайт kp.ru сообщал о победителе американской лотереи Mega Millions. Тот получил выигрыш в 530 миллионов долларов. Житель Соединенных штатов приобрел счастливый билет в маленьком продуктовом магазине Deli Mart. Это недалеко от города Сан-Диего на юге Калифорнии.

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ИСТОЧНИК KP.RU