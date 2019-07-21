Миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима тишины в Донбассе

СЕГОДНЯ 21:01 2019-07-21T21:01:48+03:00

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Миссия ОБСЕ опубликовала очередной отчет о жизни Донбасса. Наблюдателями были зафиксированы 75 нарушений режима тишины с момента вступления в силу нового бессрочного перемирия. Напомним, документ вступил в силу 21 июля в 00 часов 01 минуту.

С этого момента наблюдатели зафиксировали три взрыва, 21 выпущенный снаряд и 51 выстрел из тяжелого пулемета и легкого стрелкового оружия.

"Почти все нарушения режима тишины (74, включая два взрыва) были зафиксированы между 00.01 и 08.00 в Луганской области к востоку от города Попасная (под контролем правительства, 69 километров западнее Луганска) и рядом с Золотым (под контролем правительства, 60 километров западнее Луганска). Между 08.01 и 12.00 СММ зафиксировала один взрыв в Донецкой области, рядом с Авдеевкой (под контролем властей, 17 километров севернее Донецка)", - сказано в отчете миссии.

Между тем, по сведениям Министерства обороны Украины ни одна из сторон не нарушала объявленного перемирия. Однако обе стороны обвиняли друг друга в массированных атаках накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU