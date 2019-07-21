2019-07-21T23:19:30+03:00
Общество

Metallica спела песню "Группа крови" Виктора Цоя в "Лужниках"

Толпа помогла кумирам исполнить хит "Кино"
Григорий ЛЕОРДА
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Легендарная группа выступает в России в шестой раз.Легендарная группа выступает в России в шестой раз.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Легендарная рок-группа Metallica приехала в Москву в рамках мирового турне World Wired Tour. Это всего лишь шестое выступление артистов в России. На мега-шоу в спорткомплексе «Лужники» пришли тысячи российских фанатов.

На разогреве у культовой группы выступили норвежцы Bokassa и шведы Ghost. После вышли звезды вечера и исполнили несколько хитов. А потом, вот неожиданность, затянули известную любому русскоговорящему человеку песню "Группа крови" Виктора Цоя. Толпа приняла выбор композиции для исполнения "на ура".

Кстати сотрудники Московской железной дороги учли, что фанатов на концерте группы будет очень много и приняли решение сократить интервал движения поездов в ночь на понедельник. Поезда «Ласточка» будут ездить каждые пять минут с 21:00 до 1:00. В остальное время ожидание поезда составит десять минут.

Группа крови от Metallica.

ИСТОЧНИК KP.RU

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