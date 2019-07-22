2019-07-22T04:05:49+03:00
Наука

Пенс: США отправят астронавтов на Луну и там их оставят

Опыт Лунной программы должен помочь отправить человека на Марс
Юлия ДИВЕЕВА
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Вице-президент США Майк ПенсВице-президент США Майк ПенсФото: REUTERS
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Соединенные Штаты планируют в 2024 году отправить своих астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время. Такое заявление сделал американский вице-президент Майк Пенс.

"На этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит — мы останемся на ней", — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Пенс отметил, что Вашингтон на "сто процентов" привержен этой цели. Он уверен , что опыт лунной программы будет полезен в дальнейшем при отправке человека на Марс. Администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает программу NASA Artemis (Артемида).

"Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс (а американцы полетят на Марс), нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне”, - сказал вице-президент.

По его словам, астронавтов доставят туда, оставят погостить на спутнике Земли, а потом заберут их. После успеха этой миссии, через пять лет США отправят экспедицию на Марс. Это одна из причин возрождения лунной программы.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что в рамках программы Artemis NASA готовит испытательный полет тяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с новым кораблем Orion вокруг Луны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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