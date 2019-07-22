Выборы в Верховную Раду Украины 2019 признали состоявшимися

СЕГОДНЯ 11:08 2019-07-22T11:15:36+03:00

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ЦИК Украины признала внеочередные парламентские выборы 2019 года состоявшимися. На данный момент обработано 50% процентов протоколов. Лидирует партия президента страны Владимира Зеленского, набрав 42,5% голосов.

- На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, нет. Она состоялась, - заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Помимо партии «Слуга народа», в парламент проходят «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 12,88% голосов, «Европейская солидарность» бывшего-президента Украины Петра Порошенко - 8,64%, «Батькивщина» экс-премьера страны Юлии Тимошенко - 8,01% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука - 6,38%.

Напомним, что явка на выборах в Верховную Раду Украины 2019 года была довольно низкая. Чуть меньше 50%. ЦИК страны объяснила причины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721584" frameborder="0"></iframe> ЦИК Украины объявил результаты парламентских выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU