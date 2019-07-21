2019-07-21T18:10:53+03:00
Политика

Глава ЦИК Украины объяснил низкую явку на выборы в Раду сезоном отпусков

За пять часов до закрытия участков свой голос отдали лишь 34% избирателей
Григорий ЛЕОРДА
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Выборы на Украине проходят при низкой явке.Выборы на Украине проходят при низкой явке.Фото: REUTERS
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По данным ЦИК Украины на 15:00 явка на избирательные участки на выборы в Верховную Раду составила 34, 71%. Эта цифра значительно ниже той, что была на прошедшем недавнего голосовании по выбору президента станы. Об этом заявил Председатель комиссии Олег Конопольский.

"Я не могу вам объяснить, почему такая явка и будет ли она увеличена. Мы надеемся, тенденция такая, что всегда под вечер люди идут на избирательные участки", - приводит слова Конопольского УНН.

Глава ЦИК подчеркнул, что сравнивать нынешнюю явку с другими не корректно, так как "голосование в летний период на Украине не происходило уже давно".

Заметим, что на последних парламентских выборах явка к этому времени была на 4% ниже. Тогда люди выбирали депутатов в октябре. При этом на выборах президента Украины к 15:00 на избирательные участки пришли почти половина совершеннолетних жителей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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