2019-07-22T14:03:17+03:00
В мире

В Иране арестовали 17 американских шпионов

Некоторые из них приговорены к смертной казни
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
По данным иранской разведки, задержанные работали в ЦРУПо данным иранской разведки, задержанные работали в ЦРУФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Иранские спецслужбы арестовали 17 агентов, шпионивших в пользу Соединенных Штатов. По данным иранской разведки, задержанные работали в ЦРУ (Центральное разведывательное управление). Они собирали информацию о ядерной и военной промышленности Ирана.

Об этом сообщило агентство Fаrs со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана. Известно, что агенты были задержаны ещё в прошлом году, однако приговор им вынесли только сейчас. Некоторые из них приговорены к смертной казни, некоторые – к длительному тюремному заключению.

Агентство также выяснило мотивы шпионов. Часть из них них были завербованы США в обмен на выдачу американской визы.

Напомним, совсем недавно отношения Ирана и США обострились с новой силой. Вашингтон пообещал ввести санкции против Ирана, если тот объявит о расширении ядерной программы.

- Иранский режим, имея ядерное оружие, будет представлять еще большую угрозу для мира, - заявил Госсекретарь США Майк Помпео

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Болтон обсудил с главой МИД Японии ситуацию с Ираном и КНДР
В Торонто из-за кишечной палочки закрыли часть городских пляжей
В Нью-Йорке около 33 тысяч человек остались без электричества из-за жары
Минобороны назвал фейком сообщение об ударе ВКС России по рынку в Сирии
Москвич купил фальшивый билет на концерт Metallica за 7 тысяч рублей
Надежда Савченко получила восемь голосов на выборах в Верховную Раду Украины
Питомцев зоопарков защитят от агрессивных посетителей
Британия признала, что их ВМС не в силах защитить страну
Лидер «Слуги народа» перечислил основные законопроекты в новой Раде
Парапланерист чудом выжил и снял свое крушение на видео
Индия запустила к Луне автоматическую станцию с посадочным модулем и луноходом
В Лондоне бушует крупный пожар в торговом центре
Из-за Бориса Джонса замглавы МИД Великобритании ушел в отставку
На станции метро "Окская" создадут иллюзию реки в синих тонах
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400