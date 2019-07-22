В Иране арестовали 17 американских шпионов
Иранские спецслужбы арестовали 17 агентов, шпионивших в пользу Соединенных Штатов. По данным иранской разведки, задержанные работали в ЦРУ (Центральное разведывательное управление). Они собирали информацию о ядерной и военной промышленности Ирана.
Об этом сообщило агентство Fаrs со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Ирана. Известно, что агенты были задержаны ещё в прошлом году, однако приговор им вынесли только сейчас. Некоторые из них приговорены к смертной казни, некоторые – к длительному тюремному заключению.
Агентство также выяснило мотивы шпионов. Часть из них них были завербованы США в обмен на выдачу американской визы.
Напомним, совсем недавно отношения Ирана и США обострились с новой силой. Вашингтон пообещал ввести санкции против Ирана, если тот объявит о расширении ядерной программы.
- Иранский режим, имея ядерное оружие, будет представлять еще большую угрозу для мира, - заявил Госсекретарь США Майк Помпео
ИСТОЧНИК KP.RU