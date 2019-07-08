2019-07-08T00:56:24+03:00
Политика

США пообещали ввести новые санкции против Ирана за развитие ядерной программы

Помпео призвал вернуться к запрету на обогащение урана
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Новые санкции и дальнейшая изоляция ожидают Иран после объявления Тегераном о расширении ядерной программы. Об этом написал в воскресенье на своей странице в сети Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.

"Страны должны вернуться к давно установленному правилу запрета на обогащение [урана] для ядерной программы Ирана. Иранский режим, имея ядерное оружие, будет представлять еще большую угрозу для мира", - считает он.

Как писал сайт kp.ru, президент Ирана Хасан Роухани заявил 3 июля, что

Тегеран превысил запасы обогащенного урана в 300 кг для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он подчеркнул, что Исламская республика вернётся к лимиту накопления урана только, когда остальные участники договора приступят к исполнению своих обязательств.

В субботу в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном Рухани назвал санкции США против Ирана «терроризмом и экономической войной».

ИСТОЧНИК KP.RU

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