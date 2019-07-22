Четверо туристов погибли и 23 пропали из-за наводнения в Китае

СЕГОДНЯ 16:20 2019-07-22T16:20:09+03:00

Спасательные работы идут уже более суток без перерыва

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Четыре пеших туриста погибли в результате наводнения, вызванного обильными дождями в Китае, сообщило агентство Синьхуа. 23 человека также остаются пропавшими без вести.

В воскресенье в середине дня в горной местности недалеко от города Ичунь начались сильные ливни. 245 туристов оказались заблокированными в горах из-за наводнения, которое вызвали осадки, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Цзянси.

Также была потеряна связь с группой из 19 туристов. Более 530 спасателей были направлены в зону бедствия, спасательные и эвакуационные работы проводились местными службами всю ночь, сообщает сайт «Свободная пресса».

В понедельник утром появилась информация о четырех погибших, 20 человек по-прежнему ищут, остальные туристы переправлены в безопасное место и получают необходимую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU