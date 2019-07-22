В Торонто из-за кишечной палочки закрыли часть городских пляжей

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-22T15:05:54+03:00

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Власти Торонто приняли решение закрыть часть пляжей у озера Онтарио. Это связано с обнаружением в воде энтерогеморрагической кишечной палочки. Спровоцировало появление бактерии жаркая погода, которая сейчас стоит в канадском регионе.

Как объяснили эксперты, во время купания кишечная палочка может попасть с водой в организм человека, кроме того, она может спровоцировать появление кожных заболеваний. Телеканал Global News сообщает, что закрыты пляжи будут до тех пор, пока температура воздуха не опустится. Сейчас в регионе 34 градуса по Цельсию. Из-за высокой влажности ощущается она, как 44 градуса.

Пляжи будут закрыты как минимум до снижения температуры воздуха в городе, где по данным Национального метеобюро в выходные дни столбики термометров поднимались до 34 градусов Цельсия. При этом из-за большой влажности температура воздуха по ощущениям достигала 44 градусов Цельсия.

Напомним, что в Нью-Йорке из-за резко обрушившейся на мегаполис жары, без электричества остаются 33 тысячи человек. Люди стали массово пользоваться кондиционерами на максимальной мощности. На энергосистему выросла нагрузка, с которой она не справилась.

ИСТОЧНИК KP.RU