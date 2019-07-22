Минобороны опубликовало видео высадки морпехов Северного флота
Морская пехота Северного Флота провела учения по морскому десантированию. Кроме БТР-80 в занятии использовался большой десантный корабль «Александр Отраковский». Высадка была произведена в бухте Грязной Кольского залива.
В ходе тренировки были отработаны навыки спуска на плав и на упор, а также заезда на твиндек (межпалубное пространство, используемое как специальный грузовой отсек) корабля. Экипаж «Александра Отраковского» в свою очередь отработал маневрирование и балансировку корабля при приеме морского десанта, сообщает сайт телеканала «Звезда».
Учебные мероприятия прошли в рамках подготовки ко Дню Военно-Морского Флота, который будет отпразднован в последнее воскресенье июля. В этот день проходит парад с участием десятков военных кораблей четырех флотов и одной флотилии, демонстрируется новая техника.
Массовая высадка морпехов в Кольском заливе.
ИСТОЧНИК KP.RU