2019-07-22T16:19:31+03:00
Политика

Минобороны опубликовало видео высадки морпехов Северного флота

Мероприятие прошло в рамках подготовки ко дню ВМФ
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Были отработаны навыки спуска на плав и на упор, а также заезда на твиндекБыли отработаны навыки спуска на плав и на упор, а также заезда на твиндекФото: Александра ШОПЕНКО
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Морская пехота Северного Флота провела учения по морскому десантированию. Кроме БТР-80 в занятии использовался большой десантный корабль «Александр Отраковский». Высадка была произведена в бухте Грязной Кольского залива.

В ходе тренировки были отработаны навыки спуска на плав и на упор, а также заезда на твиндек (межпалубное пространство, используемое как специальный грузовой отсек) корабля. Экипаж «Александра Отраковского» в свою очередь отработал маневрирование и балансировку корабля при приеме морского десанта, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Учебные мероприятия прошли в рамках подготовки ко Дню Военно-Морского Флота, который будет отпразднован в последнее воскресенье июля. В этот день проходит парад с участием десятков военных кораблей четырех флотов и одной флотилии, демонстрируется новая техника.

Массовая высадка морпехов в Кольском заливе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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