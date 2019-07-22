Лавров: Россия намерена укреплять сотрудничество с ООН

СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-22T15:32:15+03:00

В Москве состоялась встреча главы МИД РФ и гендиректора отделения международной организации в Женеве Татьяны Валовой

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В России рассчитывают на укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в понедельник, 22 июля, на встрече с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.

"Для нас Женева - вторая по значимости точка. Мы тесно сотрудничаем со всеми штаб-квартирами организации, которую вы представляете", - заявил дипломат.

Он выразил надежду на то, что состоявшиеся в Москве переговоры внесут ясность касательно того, какие шаги позволят укрепить сотрудничества РФ с учреждениями системы ООН, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что россиянка Татьяна Валовая заняла пост главы офиса ООН в Женеве в конце мая 2019 года, смести датчанина Михаэля Меллера. До назначения она занимала должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU