2019-07-22T15:32:15+03:00
Политика

Лавров: Россия намерена укреплять сотрудничество с ООН

В Москве состоялась встреча главы МИД РФ и гендиректора отделения международной организации в Женеве Татьяны Валовой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России рассчитывают на укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в понедельник, 22 июля, на встрече с генеральным директором отделения ООН в Женеве Татьяной Валовой.

"Для нас Женева - вторая по значимости точка. Мы тесно сотрудничаем со всеми штаб-квартирами организации, которую вы представляете", - заявил дипломат.

Он выразил надежду на то, что состоявшиеся в Москве переговоры внесут ясность касательно того, какие шаги позволят укрепить сотрудничества РФ с учреждениями системы ООН, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что россиянка Татьяна Валовая заняла пост главы офиса ООН в Женеве в конце мая 2019 года, смести датчанина Михаэля Меллера. До назначения она занимала должность министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся грозе
Онищенко предложил добавить сильным вузам бюджетных мест
В Генпрокуратуре Украины прокомментировали сообщение об «исчезновении» Луценко
Семь человек погибли при обстреле боевиками сирийской провинции Хама
Четверо туристов погибли и 23 пропали из-за наводнения в Китае
Минобороны опубликовало видео высадки морпехов Северного флота
На 23 июля назначен тест системы электронного голосования
Лукашенко назвал Украину "головной болью" и "бедой" Европы
Ленинградская область сама готовит себе врачей
Четверть продаваемой питьевой воды в России является подделкой
В России собрали 250 миллионов рублей на курортных сборах
Самого вежливого оленя в мире сняли на видео
Суд отказал экс-министру обороны Грузии в аресте активов "Рустави 2"
Гимнастка сорвалась с высоты в Центре цирковых искусств
Путин возглавил набсовет «Россия - страна возможностей»