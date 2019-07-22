Лукашенко назвал Украину "головной болью" и "бедой" Европы

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-22T16:13:56+03:00

Президент Белоруссии заявил, что именно ЕС ответственен за сложившуюся в этой стране ситуацию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Европейский союз к содействию в стабилизации ситуации на Украине. Соответствующее высказывание прозвучало в ходе встречи политика с главой представительства ЕС в республике Андреа Викторин.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил", - заявил Лукашенко.

Он напомнил, что ЕС в свое время дал Киеву много "обнадеживающих сигналов" и предложил пойти на сближение с Европой, а потому теперь несет полную ответственность за происходящие в этой стране события.

"Этот нарыв, этот головная боль для Европейского союза нужно как можно скорее снять. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, приезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке", - цитирует БЕЛТА президента.

Сайт kp.ru писал, что киевские власти подписали соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС 27 июня 2014 года. Через несколько лет в стране начали звучать жалобы на то, что международное сообщество просто обмануло украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU