Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области до конца июля

СЕГОДНЯ 17:22 2019-07-22T17:22:00+03:00

На данный момент гражданам выплачено только 61% от средств, поступивших из федерального бюджета [видео]

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Вице-премьер России Виталий Мутко поручил правительству завершить до 27 июля все выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области.

«Принять исчерпывающие меры по завершению выплат. Ясно, будут судебные решения, кто-то будет оспаривать права, но все выплаты до 27 июля надо завершить», - сказал Мутко.

Вице-премьер сообщил, что из 38078 человек, находящихся в списках пострадавших, финансовую помощь получили только 37683. Всего на данный момент выплачено только 1,8 миллиарда рублей, что составляет только 61% от средств, поступивших из федерального бюджета.

Напомним, что в ходе совещания о мерах устранения последствий паводков с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 19 июля, Мутко пообещал президенту обеспечить пострадавших жильем в третьем квартале 2020 года. Как сообщал сайт kp.ru, после общения с местными жителями российский остался недоволен работой по ликвидации последствий наводнения и назвал «неразберихой» организацию помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717788" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Иркутской области: итоги.Целые города ушли под воду в Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU