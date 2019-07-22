Мутко поручил завершить выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области до конца июля
Вице-премьер России Виталий Мутко поручил правительству завершить до 27 июля все выплаты пострадавшим от паводков в Иркутской области.
«Принять исчерпывающие меры по завершению выплат. Ясно, будут судебные решения, кто-то будет оспаривать права, но все выплаты до 27 июля надо завершить», - сказал Мутко.
Вице-премьер сообщил, что из 38078 человек, находящихся в списках пострадавших, финансовую помощь получили только 37683. Всего на данный момент выплачено только 1,8 миллиарда рублей, что составляет только 61% от средств, поступивших из федерального бюджета.
Напомним, что в ходе совещания о мерах устранения последствий паводков с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 19 июля, Мутко пообещал президенту обеспечить пострадавших жильем в третьем квартале 2020 года. Как сообщал сайт kp.ru, после общения с местными жителями российский остался недоволен работой по ликвидации последствий наводнения и назвал «неразберихой» организацию помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU