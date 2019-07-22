2019-07-22T18:13:37+03:00
Общество

МЧС будет ремонтировать дома многодетных семей

Возможно, профилактика ЧП распространится и на пенсионеров
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Инициатива была предложена Комиссией по руководством Владимира КолокольцеваИнициатива была предложена Комиссией по руководством Владимира КолокольцеваФото: ГУ МВД по Москве
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Комиссия по профилактике правонарушений под руководством министра МВД Владимира Колокольцева предложила МЧС заняться помощью с ремонтом жилья многодетных семей. Планируется помогать с ремонтом печного отопления и менять при необходимости проводку, для увеличения пожарной безопасности домов.

Однако по мнению руководителя проектов по безопасности Сергея Победоносцева, многие дома требуют полного капитального ремонта, а не только замены отдельных элементов. Только в таком случае меры будут эффективны, сообщает «ФАН».

Это отличная инициатива, считает член совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации Евгений Корчаго. По его словам, помогать необходимо не только семьям с несколькими детьми, но другим уязвимым группам граждан, например инвалидам и пенсионерам. Их дома также могут находиться в опасном для жизни состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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