Трамп заявил о готовности США возобновить переговоры с КНДР

СЕГОДНЯ 22:19 2019-07-22T22:19:58+03:00

Американский лидер указал на то, что Пхеньян по-прежнему придерживается достигнутых ранее договоренностей

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Соединенные Штаты готовы возобновить двусторонние переговоры с властями КНДР, однако решение остается за Пхеньяном. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

"Они, вероятно, хотели бы встретиться. Посмотрим, что произойдет", - сказал глава государства.

Он рассказал, что недавно между Вашингтоном и Пхеньяном состоялась небольшая, но "очень позитивная переписка". Кроме того, КНДР по-прежнему придерживается достигнутых ранее договоренностей и не проводит новых ракетных и ядерных испытаний, передает Reuters.

"Мы будем готовы [к переговорам], когда они будут готовы", - подытожил Трамп.

Сайт kp.ru писал, что последняя встреча президента США и председателя КНДР Ким Чен Ына состоялась в конце июня на границе двух Корей. В тот день Трамп ступил на территорию северокорейского государства, став первым американским лидером, которому удалось это сделать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU