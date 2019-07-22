Трамп заявил о готовности США возобновить переговоры с КНДР
Соединенные Штаты готовы возобновить двусторонние переговоры с властями КНДР, однако решение остается за Пхеньяном. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
"Они, вероятно, хотели бы встретиться. Посмотрим, что произойдет", - сказал глава государства.
Он рассказал, что недавно между Вашингтоном и Пхеньяном состоялась небольшая, но "очень позитивная переписка". Кроме того, КНДР по-прежнему придерживается достигнутых ранее договоренностей и не проводит новых ракетных и ядерных испытаний, передает Reuters.
"Мы будем готовы [к переговорам], когда они будут готовы", - подытожил Трамп.
Сайт kp.ru писал, что последняя встреча президента США и председателя КНДР Ким Чен Ына состоялась в конце июня на границе двух Корей. В тот день Трамп ступил на территорию северокорейского государства, став первым американским лидером, которому удалось это сделать.
Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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