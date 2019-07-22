В Сети появилось видео пожара в палаточном городке в Хабаровском крае

22 Июль 23:20 2019-07-22T23:31:06+03:00

Один ребенок погиб, еще трое детей пострадали и находятся в реанимации [видео]

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К этому часу в интернете появилось видео, снятое очевидцами на месте крупного пожара, который вспыхнул в палаточном городке горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. Погиб один ребенок – девочка 2008 года рождения, еще трое ребят пострадали, они находятся в реанимации.

Детей из палаток временно разместили в домиках для отдыхающих на территории всего горнолыжного комплекса. Сейчас пожар в «Холдоми» локализован, его причины и все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте трагедии, кроме пожарных и спасателей, работают сотрудники полиции. Начато расследование.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kp.ru/video/embed/721732" frameborder="0"></iframe> Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU