Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

СЕГОДНЯ 00:59 2019-07-23T01:16:24+03:00

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Украинский музыкант и политик, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук предложил Верховной раде нового созыва принять закон об отношениях Украины с Россией. По его мнению, этот закон должен регулировать «сосуществование» двух стран во всех сферах.

«Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей», - заявил он агентству «Укринформ».

В пример Вакарчук привел ситуацию с украинскими артистами, одни из которых принципиально отказываются выступать в российских городах, а другие – «напротив, активно гастролируют в России».

«Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что – нет, и тогда этот вопрос был бы снят», - пояснил свою мысль солист группы «Океан Эльзы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, по предварительным итогам прошедших на Украине досрочных парламентских выборов, партия «Голос» набрала около 6% голосов и прошла в Верховную раду.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721475" frameborder="0"></iframe> Святослав Вакарчук проголосовал на выборах в Верховную Раду.

ИСТОЧНИК KP.RU