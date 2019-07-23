2019-07-23T01:55:20+03:00
В мире

Трамп объявил, что договорился c конгрессом по бюджету и госдолгу

Президент США известил американцев об этой новости со своей страницы в Twitter
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп сообщил американцам, что его администрации удалось договориться ч демократами в конгрессе по поводу бюджета и потолка госдолга.

«Я рад объявить, что с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти была достигнута договоренность о двухгодичном бюджете и потолке долга», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп добавил, что «это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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