2019-07-23T06:04:36+03:00
В мире

Власти Венесуэлы заявили, что причиной нового блэкаута стала атака «электромагнитного характера»

Массовое отключение электроэнергии коснулось Каракаса и всех 23 штатов Боливарианской республики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе РодригесМинистр связи и информации Венесуэлы Хорхе РодригесФото: REUTERS
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Власти Венесуэлы заявили, что причиной нового массового отключения электричества в стране стала атака «электромагнитного характера».

«Первые результаты расследования произошедшего показали наличие атаки электромагнитного характера, направленной на повреждение систем генерации», - объявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

Он добавил, что работы по восстановлению электроснабжения в стране продолжаются.

Со своей стороны, министр электроэнергетики Боливарианской республики Фредди Брито сообщил, что сейчас идет «процесс переподключения» системы для восстановления службы, которая повлияла на систему генерации тока. По его данным, массовое отключение электроэнергии коснулось некоторых районов Каракаса и всех 23 штатов страны, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что без света остались 15 венесуэльских штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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