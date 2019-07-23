В работе серой ветки Московского метро произошел сбой
На серой ветке Московского метро произошли сбои в работе. Поезда стали ходить реже. Причиной стало то, что с линии убрали один состав. Его сняли для проверки.
- На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки. Во время высадки следующие за ним поезда снизили скорость. Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме, - прокомментировали в пресс-службе столичной подземки.
Движение поездов Серпуховско- Тимирязевской линии московского метро в сторону центра было нарушено утром во вторник, 23 июля. Как сообщает «РИА Новости» были увеличены интервалы. Сейчас работа восстановлена. Поезда снова ездят в штатном режиме, согласно графику.
ИСТОЧНИК KP.RU