В работе серой ветки Московского метро произошел сбой

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-23T09:29:19+03:00

Один из составов убрали с линии, из-за чего увеличился интервал движения поездов

Изменить размер текста: A A

На серой ветке Московского метро произошли сбои в работе. Поезда стали ходить реже. Причиной стало то, что с линии убрали один состав. Его сняли для проверки.

- На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки. Во время высадки следующие за ним поезда снизили скорость. Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме, - прокомментировали в пресс-службе столичной подземки.

Движение поездов Серпуховско- Тимирязевской линии московского метро в сторону центра было нарушено утром во вторник, 23 июля. Как сообщает «РИА Новости» были увеличены интервалы. Сейчас работа восстановлена. Поезда снова ездят в штатном режиме, согласно графику.

ИСТОЧНИК KP.RU