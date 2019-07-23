СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-23T14:08:50+03:00

Задержан директор лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло трое детей. Фото: предоставленною очевидцем

По уголовному делу о гибели детей под Хабаровском Следственный комитет задержал двух человек [видео]

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Во вторник, 23 июля, Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей под Хабаровском. Один из задержан директор детского лагеря в Хабаровском крае Максим Кузнецов.

«Да, это так. Следователь задержал меня в порядке ст. 91 УПК. Пока с материалами меня не ознакомили», - передает ТАСС слова директора, комментирующего его задержание в качестве подозреваемого по делу о пожаре, унесшим жизни четырех детей.

Напомним, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае вспыхнул в понедельник, 22 июля. Как сообщал ранее сайт kp.ru, число погибших при пожаре в детском лагере выросло до четырех детей, еще четверо ребят пострадали. Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей.

Юных постояльцев временно разместили в домиках для отдыхающих, которых насчитывается свыше 450 на территории всего горнолыжного комплекса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721828" frameborder="0"></iframe> Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей под Хабаровском.

ИСТОЧНИК KP.RU