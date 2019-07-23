СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей
Во вторник, 23 июля, Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей под Хабаровском. Один из задержан директор детского лагеря в Хабаровском крае Максим Кузнецов.
«Да, это так. Следователь задержал меня в порядке ст. 91 УПК. Пока с материалами меня не ознакомили», - передает ТАСС слова директора, комментирующего его задержание в качестве подозреваемого по делу о пожаре, унесшим жизни четырех детей.
Напомним, пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае вспыхнул в понедельник, 22 июля. Как сообщал ранее сайт kp.ru, число погибших при пожаре в детском лагере выросло до четырех детей, еще четверо ребят пострадали. Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей.
Юных постояльцев временно разместили в домиках для отдыхающих, которых насчитывается свыше 450 на территории всего горнолыжного комплекса.
Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей под Хабаровском.
ИСТОЧНИК KP.RU