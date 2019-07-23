В Госдуме выступили против сокращения размеров мест для парковки

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-23T14:31:37+03:00

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В Госдуме высказались против сокращения мест для парковки под автомобили. Соответствующая инициатива сейчас находится в стадии утверждения. Если идея найдет поддержку, то парковочные места сократятся с с нынешних 5,3х2,5 метров до 5,3х2 метров, а если парковка размечена под углом к проезжей части – до 5х2,5 метра

Зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков раскритиковал инициативу Росстандарта, отметив, что это приведет к тратам денег и увеличению аварийности.

- На сегодняшний день я как водитель, который каждый день находится за рулем, не замечал слишком больших парковочных мест, которые можно было бы утрамбовать. Далеко не все водители имеют большой опыт, ежегодно 2 миллиона автомобилистов получают права. Дай бог им припарковаться хотя бы на существующей площади! Уменьшение площади приведет к увеличению вмятин, царапин, - сказал ИА «НСН» Лысаков.

Ранее сайт kp.ru писал, что новый стандарт предполагает также уменьшение парковочного места на полметра в ширину и почти на столько же – в длину. По задумке авторов этой инициативы, такое сужение позволит создать новые парковочные места там, где сейчас поставить машину не позволяет ширина проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU