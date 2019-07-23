В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил

СЕГОДНЯ 15:52 2019-07-23T15:52:07+03:00

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В польском городе Гдыня во время прыжка с тарзанки разбился человек. В местный парк Европы, где находится аттракцион, мужчина пришел с друзьями. Во время прыжка его страховка расстегнулась и с высоты 12 с лишним метров он упал на подушку безопасности. Весь процесс его товарищи зафиксировали на видео и выложили в Сеть.

Сразу после происшествия пострадавший был доставлен в Гдыньскую городскую больницу. Врачи зафиксировали перелом позвоночника и сотрясение внутренних органов, но благодаря подушке костный мозг не получил травм и инвалидности удалось избежать. Мужчина может двигаться, хоть пока и носит ортопедический воротник, сообщает Ридус.

Компания организующая прыжки уже выступила с заявлением, в котором выразила сочувствие пострадавшему, сообщила о состоянии его здоровья а так же напомнила что все прыжковое оборудование было сертифицировано и проверено перед использованием, так что причиной инцидента могла быть только человеческая ошибка.

В Сети появилось видео падения человека с аттракциона банджи-джампинг.

ИСТОЧНИК KP.RU