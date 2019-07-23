В России принят закон о недобросовестных опекунах

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-23T15:19:07+03:00

Закон вступит в силу с начала нового года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Они больше не смогут повторно брать на воспитание детей из других регионов

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В Госдуме принят закон о создании реестра недобросовестных родителей и опекунов. Инициатива была предложена правительством. В законе идет речь о гражданах лишенных родительских и опекунских прав или ограниченных в них за ненадлежащее выполнение.

Информация о подобных гражданах будет вноситься в в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Ранее такая информация была только в региональных органах опеки, что позволяло недобросовестным гражданам осуществлять повторное усыновление в других регионах, сообщает ФАН.

«Безусловно, принятие каждого закона — это решение какой-то проблемы и ответ на те вопросы, которые еще не решены в законодательстве, и в их решении есть потребность.

Создание такого реестра даст возможность защитить детей от тех, кто недостойно исполнял свои родительские обязанности опекуна и повторно хотел бы взять ребенка в семью», — рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Окунева также уточнила, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, до этого времени будут вестись работы по модернизации баз данных.

ИСТОЧНИК KP.RU