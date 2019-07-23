2019-07-23T15:19:07+03:00
Общество

В России принят закон о недобросовестных опекунах

Они больше не смогут повторно брать на воспитание детей из других регионов
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
Закон вступит в силу с начала нового годаЗакон вступит в силу с начала нового годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Госдуме принят закон о создании реестра недобросовестных родителей и опекунов. Инициатива была предложена правительством. В законе идет речь о гражданах лишенных родительских и опекунских прав или ограниченных в них за ненадлежащее выполнение.

Информация о подобных гражданах будет вноситься в в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Ранее такая информация была только в региональных органах опеки, что позволяло недобросовестным гражданам осуществлять повторное усыновление в других регионах, сообщает ФАН.

«Безусловно, принятие каждого закона — это решение какой-то проблемы и ответ на те вопросы, которые еще не решены в законодательстве, и в их решении есть потребность.

Создание такого реестра даст возможность защитить детей от тех, кто недостойно исполнял свои родительские обязанности опекуна и повторно хотел бы взять ребенка в семью», — рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

Окунева также уточнила, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года, до этого времени будут вестись работы по модернизации баз данных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У берегов Италии разбился вертолет с россиянами
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР
Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК
Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
Суд продлил арест сестрам Хачатурян
В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего
Москвичи требуют от ЦИК отстранить кандидатов с фальшивыми подписями
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон
В США придумали самый короткий IQ-тест из трех вопросов
Самолет рейса Осло-Москва подал сигнал бедствия в небе над Швецией
Госдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских прав
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
В Госдуме выступили против сокращения размеров мест для парковки
Большинство россиян нейтрально относятся к татуировкам
СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей
Исследование показало, в какой стране можно заработать на жилье быстрее всего
Пчеловоды готовят жалобы в прокуратуру из-за гибели пчел в России
Медведев: нужно определить, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России
В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»
В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям
Совфед освободил от должности зампрокурора России
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане