У берегов Италии разбился вертолет с россиянами

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-23T15:58:16+03:00

Robinson R66 рухнул в Средиземное море недалеко от острова Горгона

Изменить размер текста: A A

У берегов итальянского острова Горгона провинции Ливорно разбился вертолет Robinson R66. Летательный аппарат упал в Средиземное море примерно в 10 километрах от суши.

Предполагается, что на его борту находились по меньшей мере двое россиян - женщина-пилот и 37-летний владелец вертолета. Тело летчицы уже обнаружено. Ее нашли в наполовину затонувшем летательном аппарате. Поиски мужчины продолжаются, передает портал vaaju.com.

Уточняется, что крушение произошло еще в понедельник, 22 июля. Вертолет вылетел из аэропорта в коммуне Монтиньозо в город Ольбия на Сардинии, но, по неизвестным пока причинам, разбился. Спасатели прикрепили к обломкам специальные надувные баллоны, поэтому они все еще остаются на поверхности моря. Поисково-спасательная операция продолжается, сообщает агентство ANSA.

Сайт kp.ru писал, что еще один вертолет потерпел крушение месяц назад. Аппарат Вооруженных сил Германии разбился в районе лесополосы коммуны Эрцен. Погиб один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU