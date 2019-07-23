Трамп заявил, что Джонсон станет великолепным премьер-министром Великобритании

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-23T16:06:43+03:00

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поздравил Бориса Джонсона с его победой в борьбе за кресло главы Консервативной партии Великобритании и пост премьер-министра Соединённого Королевства.

«Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он стал новым премьер-министром Великобритании. Он великолепно справится!», - написал американский лидер в Twitter.

Как писал ранее сайт kp.ru, во вторник, 23 июля, Джонсон стал лидером Консервативной партии королевства, а со среды, 24 июля, он возглавит британский парламент. Во время голосования Джонсон набрал 92 153 голоса, в то время как его соперник в борьбе за кресло лидера Консервативной партии Джереми Хант получил 46 656 голосов. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что избрание Джонсона принесет в политику Великобритании «штормы и землетрясения»

ИСТОЧНИК KP.RU