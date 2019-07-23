Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

СЕГОДНЯ 14:32 2019-07-23T14:32:17+03:00

Экс-глава британского МИД вступит в должность главы парламента королевства с 24 июля

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Во вторник, 23 июля, экс-глава британского МИД Борис Джонсон стал главой Консервативной партии Великобритании, со среды, 24 июля, он займет пост премьер-министра Соединённого Королевства.

Джонсон набрал 92 153 голоса, в то время как его соперник в борьбе за кресло лидера Консервативной партии Джереми Хант получил 46 656 голосов.

Новый главы парламента Великобритании рассматривает сценарий «жесткого» Brexit без соглашения с Брюсселем и обещал, что Британия покинет Евросоюз до 31 октября «в любом случае». Он также допустил возможность приостановки работы Палаты общин британского парламента до реализации Brexit.

Накануне, 22 июля, замглавы Министерства иностранных дел Великобритании Алан Дункан ушел в отставку со своего поста, поскольку он не поддерживает политику Джонсона по вопросу Brexit.

Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что избрании Бориса Джонсона лидером тори принесет в политику Великобритании «штормы и землетрясения», а в отношения Москвы и Лондона «кладбищенское уныние».

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU