МИД Турции: С-400 заступят на боевое дежурство в начале 2020 года
Анкара намерена заступит на боевое дежурство российские зенитно-ракетные системы С-400 в начале 2020 году. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Задействовать зенитно-ракетные системы С-400 до 2020 года», - сказал глава турецкого МИД, отметив, что российские ЗРС являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot.
Чавушоглу подчеркнул, что если Вашингтон предпримет действия в отношении Анкары, то Турция выступит «с соответствующим ответом». «Мы бы хотели, чтобы наши отношения продолжались в качестве двух партнеров по НАТО. Но если они проявят по отношению к нам враждебный настрой, то мы примем ответные меры», - заявил дипломат.
Министр также сообщил, что Анкара удовлетворит свои потребности в самолетах в другом месте, если США не передадут F-35.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция надеется, что процесс поставок С-400 закончится к апрелю 2020 года и следующей целью Анкары будет совместное с Россией производство систем Противоракетной обороны.
Самолёты с ЗРК С-400 прибыли в Турцию.
ИСТОЧНИК KP.RU