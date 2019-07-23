Самолет рейса Осло-Москва вернулся по технической причине

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-23T18:47:13+03:00

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Борт «Аэрофлота» выполнявший рейс Осло-Москва вернулся в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился, сообщает агентство ФАН.

- Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Осло прошла штатно. Пассажиры будут перевезены рейсом SU2535, который будет выполнен на самолете большей вместимости. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота, - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на борту самолета Airbus A321 находилось около 183 пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU