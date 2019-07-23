2019-07-23T19:25:46+03:00
Политика

Глава ФБР убежден, что Россия все еще вмешивается в американские выборы

Кристофер Рей утверждает, Москва якобы не может прекратить попытки повлиять на внутреннюю политику Вашингтона даже после введения антироссийских санкций
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава ФБР заявил, что Россия все еще вмешивается в американские выборыГлава ФБР заявил, что Россия все еще вмешивается в американские выборыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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По словам директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей, Россия по-прежнему пытается вмешиваться в американские выборы посредством иностранного влияния.

«Пока мы их не остановим, они будут пытаться делать это», - заявил он, подчеркнув, что россияне якобы «абсолютно настроены» на то, чтобы вмешиваться в избирательный процесс в США.

Глава ФБР убеждён, что антироссийские санкции не убедили Россию прекратить попытки повлиять на внутреннюю политику Вашингтона. «Я считаю, что, если они не прекратили, значит, их недостаточно сдерживают», — сказал Рэй.

Москва долгое время пытается объяснить бессмысленность вмешательства в американские выборы. В последнем интервью Оливеру Стоуну российский президент Владимир Путин отметил, что никакие заявления российских блогеров в интернете не могли повлиять на мнение «огромного народа со своими собственными проблемами». «Это не могло сыграть ключевой решающей роли, это чушь собачья», - подчеркнул российский лидер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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